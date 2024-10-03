Elazığ Fırat Üniversitesi ile Özbekistan’da bulunan 12 üniversite ile bilim ve araştırma alanlarında protokol anlaşması yapıldı.

Fırat Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Özbekistan Yükseköğretim, Bilim ve Yenilik Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen III. Türkiye-Özbekistan Eğitim Forumu’na katılarak uluslararası iş birliklerini genişletme yönünde önemli adımlar attı.

Forumda Fırat Üniversitesi, Özbekistan’daki 12 üniversite ile eğitim, bilim ve araştırma alanlarında iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokoller imzaladı. Bu anlaşmalar, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş tarafından imzalanırken programa Fırat Üniversitesi Dış İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. İzzet Taşar da katıldı. Fırat Üniversitesi’nin Özbekistan’daki 12 prestijli üniversiteyle imzaladığı iş birliği protokolleri, iki ülke arasındaki eğitim ve bilimsel araştırma alanındaki bağları güçlendirme amacı taşıyor. Bu protokoller sayesinde, öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak projeler, bilimsel araştırmalar ve eğitimde yenilikçi uygulamalar hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Anlaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Bu iş birliği protokolleri, sadece üniversitemiz ile Özbekistan üniversiteleri arasında değil, aynı zamanda iki ülkenin akademik çevreleri ve eğitim politikaları arasında da köprüler kuracak. Özellikle bilgi ve teknoloji transferi, akademik başarıların artırılması ve gençlerin daha iyi bir geleceğe hazırlanması noktasında önemli adımlar atacağız. Gerek akademik personel değişimi, gerekse öğrencilerimizin bu iş birliklerinden faydalanmasını sağlayarak, iki ülke arasında kalıcı dostluklar ve stratejik iş birlikleri oluşturmayı hedefliyoruz. Fırat Üniversitesi olarak, dünya genelindeki üniversitelerle kurduğumuz iş birliklerini sürekli genişletiyor, akademik alanda uluslararası rekabet gücümüzü artırıyoruz. Özbekistan’ın saygın üniversiteleri ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar, hem öğrencilerimizin hem de akademik kadromuzun eğitim ve araştırma fırsatlarını artıracak. Ortak projeler, teknoloji ve bilgi paylaşımı gibi konularla iki ülkenin yükseköğretim düzeyinde ileriye dönük adımlar atmasını sağlayacağız” dedi.