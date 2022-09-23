Fırat Üniversitesi GSK, geçmiş dönemlerde takımın teknik sorumluluğunu yapan Erhan Gündüz’le yeniden el sıkıştı.

Fırat Üniversitesi GSK, geçmiş dönemlerde takımın teknik sorumluluğunu yapan Erhan Gündüz’le yeniden el sıkıştı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Fırat Üniversitesi GSK’da teknik sorumlu krizi aşıldı. Sezon başı anlaşmaya varılan ancak yaşanan maddi problemlerden dolayı Ahmet Atila ile yollarını ayıran bordo-beyazlı ekip, takımda geçmiş dönemlerde de görev yapan Elazığlı çalıştırıcı Erhan Gündüz’le el sıkıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda da teknik sorumlumuz olarak takımımızın başında görev alan Erhan Gündüz yeniden Fırat Üniversitesinde. Yeni sezonda takımımızın başında olacak hocamıza hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak 2020-21 sezonunda Fırat Üniversitesini çalıştıran tecrübeli hoca, takımıyla TFF 3. Lige yükselme terfi maçları oynama başarısı göstermişti.