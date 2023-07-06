İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu olan Times Higher Education’ın (THE) yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi genç üniversitelerine yer verdiği ‘2023 Genç Üniversiteler Sıralaması” açıklandı. Fırat Üniversitesi sıralamada Türkiye’de 7. oldu.

THE ’Genç Üniversiteler’ sıralaması ile yaşı 50 ve altında olan dünyanın en iyi üniversitelerini listeledi. Listede yer alan üniversiteler, mevcut en muhtevalı karşılaştırmaları sağlamak için öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünürlük misyonları açısından değerlendirildi. Bu çerçevede THE 2023 Genç Üniversite Sıralaması için 78 ülkeden gerekli kriterleri sağlayan 605 üniversite değerlendirmeye alındı. İncelemeler sonucunda Genç Üniversiteler sıralamasına bu yıl Türkiye’den ilk 500’e 20 üniversite girme başarısını gösterdi.

Açıklanan listede yer alma başarısı gösteren Fırat Üniversitesi dünyanın en başarılı genç üniversiteleri listesinde 251 - 300 aralığında yer aldı. Öte yandan Fırat Üniversitesi Türkiye genelinde listeye giren üniversiteler arasında da 7. oldu.

Elde edilen başarıyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, hedeflerinin bütün derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmelerde dünyada ilk bin üniversite arasında yer almak olduğunu belirterek elde edilen başarıda emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti. Dünyada tanınırlığın artması ile nitelikli yabancı uyruklu öğrenci sayısını arttırmayı amaçladıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Göktaş böylece özellikle lisansüstü seviyede çalışmalarla uluslararası projeleri arttırmayı amaçladıklarını söyledi.