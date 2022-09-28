Fırat Üniversitesi, 6 alanda dünyada ilk bin üniversite arasına girmeyi başardı.

Fırat Üniversitesi, 6 alanda dünyada ilk bin üniversite arasına girmeyi başardı.

Alan bazlı olarak “research.com” internet sitesi tarafından D-indeks (disiplin H-indeks) ve bibliyometrik göstergeler dikkate alınarak belirlenen üniversitelerin dünya sıralamaları açıklandı. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda Fırat Üniversitesi makine mühendisliği ve havacılık alanında Türkiye’de 1. dünyada 102., veterinerlik alanında Türkiye’de 1. dünyada 266., matematik alanında Türkiye’de 2. dünyada 311., biyoloji ve biyokimya alanında Türkiye’de 3. dünyada 932., bilgisayar bilimleri alanında Türkiye’de 4. dünyada 815. ve malzeme bilimi alanında Türkiye’de 7. dünyada 715. sırada yer aldı.

Ayrıca aynı internet sitesinde D-indeks değerleri dikkate alınarak akademisyenler arasında alan bazlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda veterinerlik alanında Prof. Dr. Münir Aktaş Türkiye’de 1., makine mühendisliği ve havacılık alanında Prof. Dr. Hakan Fehmi Öztop Türkiye’de 1., biyoloji ve biyokimya alanında Prof. Dr. Kazım Şahin Türkiye’de 2., malzeme bilimi alanında Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu Türkiye’de 4., bilgisayar bilimleri alanında Prof. Dr. Abdulkadir Şengür Türkiye’de 5., matematik alanında Prof. Dr. Hasan Bulut Türkiye’de 5., makine mühendisliği ve havacılık alanında Prof. Dr. Yasin Varol Türkiye’de 8. olarak listeye girmeye hak kazanan akademisyenler oldu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, derece elde eden akademisyenleri tebrik ederek hedeflerinin üniversite olarak sürekli ilk bin üniversite arasında yer almak olduğunu söyledi. Yönetim olarak AR-GE faaliyetlerine verdikleri desteği arttıracaklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Göktaş, etki ve çıktı odaklı projeler ile katma değeri yüksek çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyledi.