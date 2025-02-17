Fırat Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yılına özel olarak düzenlenecek etkinliklerin planlanması amacıyla, toplantı gerçekleştirildi.

Fırat Üniversitesi’nin kuruluşunun 50. yılı münasebetiyle toplantı gerçekleştirildi. 50. yıl kutlamaları nedeniyle kentte yapılacak etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan toplantıda, Fırat Üniversitesi’nin yıldönümü nedeniyle kentte coşkuyla kutlanılması için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi. Toplantıya, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ve Elazığ TSO Başkanı İdris Alan katıldı.