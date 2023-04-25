AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, seçim gezilerini aralıksız devam ettiriyor.

Bugünkü gezisini Tekman’da sürdüren Fırat, seçim gezilerinde bu kez Millet İttifakının seçim vaatlerini eleştirdi. Tekman’da sırasıyla Beştepe, Çukuryayla, Kırıkhan, Toptepe, Yüzbaşı, Yamanlar, Kalaycı, Koçyayla, Oymataş, Bilezik, Uslu, Mescitli, Karapınar Mahallelerini ziyaret eden Fırat, seçime giderken göz önündeki tabloyu sağlıklı bir biçimde okumak durumunda olduklarını söyledi. Kimin nerede konumlandığını bilmek, kim ne söylüyor dinlemenin önemli olduğunu dile getiren Fırat, “Milletimize hatırlatmak boynumuzun borcudur, dikkatlerine sunmak lazım. Onlar nerede biz neredeyiz ayırt etmek lazım. İşte buyurun. Bir tarafta projesi olmayan, makul vaadi bulunmayan muhalefet. Diğer yanda ise güven adası, halkın umudu biz. Bir yanda cadı kazanına dönmüş, ihtilaflar fabrikası bir 7’li masa. Diğer yanda 20 yıllık tecrübe ve istikrar. Bir yanda Kürt’lükle, Alevi’likle kimlik siyasetine soyunan Kılıçdaroğlu diğer yanda Anadolu’nun kavruk yüzlü çocuklarını, evlatlarını bağrına basan bir lider bir Erdoğan. Elbette milletimiz bunu takdir ediyor. Elbette bu seviyesi giderek düşen siyaset diline prim vermeyecektir. Buna gönülden inanıyorum” dedi.

Muhalefet ile sıklet farkı açılıyor

Güçlü bir muhalefetin olmadığına vurgu yapan Milletvekili Adayı Fırat, bu durumun her daim milletin zararına olduğunu kaydetti. Fırat, “Tüm samimiyetimle ifade ediyorum. Gönül arzu ederdi ki memlekette güçlü bir muhalefet olsun, iktidarın yaptıklarından daha iyisini talep etsin hükümeti en iyi işleri yapmaya sevk etsin. Bu elbette demokrasinin bir gereğidir. Ama nerede. Aradaki sıklet farkı her geçen gün o kadar net açılıyor ki hayallerimizi, vizyonumuzu anlamaları mümkün değil. Onun için bırakın iyi işlere sevk etmeyi hizmet ve eser siyasetinden hazzetmiyorlar. Çünkü ufukları kararmış, çünkü vizyon sahibi değiller.. Tarihteki kötü örneklerin takipçileri olarak “istemezük” demeye devam ediyorlar. İstemedikleri ise nedir biliyor musunuz? Memleketin kalkınması, müreffeh bir ülke olması, kuvvetlenmesi” diye konuştu.