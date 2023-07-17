Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kardeşiyle girdiği Fırat Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin cesedine ulaşıldı.

Olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet Ali (18) ve E. (13) Kırğıl kardeşler, birlikte serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda gözden kaybolan kardeşleri fark eden vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine giden arama kurtarma ekipleri, kendi imkanları ile sudan çıkan küçük kardeş E. Kırğıl’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Suda kaybolan Mehmet Ali Kırğıl’ın bulunması için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisleri ile Birecik Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık bir saatlik arama-kurtarma çalışması sonrası gencin cesedine ulaştı. Sudan çıkarılan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.