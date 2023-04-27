AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Av. Abdurrahim Fırat, dünkü seçim gezisini Palandöken İlçesi’nde Maksutefendi Mahallesi’ne yaptı.

Su Deposu Mevkiinde seçmen taraması yapan Fırat, ardından Nenehatun, Sığırlı, Toparlak ve Uzun Ahmet Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Konuşmalarında özellikle istikrar vurgusunda bulunan Fırat, 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı hizmetleri anlattı. Türkiye’nin 80 yılda yapılmayan projelerinin 20 yılda kat be kat yapıldığına dikkat çeken Fırat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaptanlık koltuğuna geçmesiyle birlikte Türkiye’de çok şeyin değiştiğini dile getirdi. Fırat, “Türkiye artık verilene razı olan değil hakkını arayan bir ülke konumuna geldi. Dışa bağımlılığı azaltmak için tüm imkânlarıyla canla başla mücadele eden bir ülkeyiz. Tüm bu kazanımlarımızın devamı için istikrar çok önemli. Cumhurbaşkanımızı tüm dünya tanıyor. Daha yapacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 14 Mayıs’ta inşallah bir kere daha bu ülke istikrar diyecek” dedi.

14 Mayıs Bir Milat Olacak

AK Parti Milletvekili Adayı Fırat, 14 Mayıs’ta yeni bir zafer ilan edeceklerine vurgu yaparak, Ülkenin gelişmişliğinin seçimler sonrasında daha da artacağını söyledi. Fırat, “Millet ittifakının her türlü oyununa rağmen vatandaşların şaşmaz ferasetine güveniyoruz. AK Parti bir kez daha zaferlerine bir yenisi ekleyip Şahlanış Dönemine giriş yapacaktır” diye konuştu.