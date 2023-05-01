AK Parti Aday listesinin açıklandığı günden bu yana, seçim gezilerini aralıksız sürdüren AK Parti MKYK Üyesi Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, dünkü gezisini Şenkaya, Olur, Uzundere ve Tortum İlçeleri’ne yaptı. Burada İlçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile görüşen Fırat’a vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu görüldü.

Son günlerde Türkiye’nin ürettiği savunma sanayi silahlarına yönelik yersiz eleştiriler vatandaşlardan da tepki alıyor. Hukukçu Ersan Şen’in ’Siha’lar karın doyurmuyor’ sözlerine Erzurumlu seçmenden yanıt geldi: “O adamın öngörüsü oysa, o profesör oysa, asıl profesör buradaki insanlardır.

AK Parti Milletvekili adayı Abdurrahim Fırat’ın, seçim çalışmaları sırasında konuştuğu köylü vatandaşlardan Ersan Şen’e tokat gibi cevap geldi. Köylüler, yapılan hizmetler karın doyurmuyor diyen Profesör Ersan Şen’e, asıl Profesör buradaki insanlardır diyerek cevap verdi. Köylülerin bu tepkisine AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Fırat, "Ümmetin ekseriyeti yanlış üzerine ittifak etmez." hadisini hatırlatarak cevap verdi.

Kahvehane sohbetleri, esnaf gezileri ve vatandaş sohbetleri yapan Fırat, yaptığı sohbetlerde özellikle Türkiye’nin 2002 yılı ve öncesini hasta adam benzetmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olarak göreve geldiği ilk yıldan, hasta ülkeye aşının yapıldığını ve 20 yılda bu aşının tesir ettiğine dikkat çeken Fırat, “2002’de bu toprakların bağrından bir aşı gelişti. Bu öyle bir aşıydı ki ‘hasta adamı’ yatağa mahkûm eden tüm virüslere karşı direnç ve bağışıklık geliştirmeyi hedefliyordu ve öyle de oldu. Anadolu evlatlarının ellerinde geliştirilen bu aşı Türkiye’ye uygulanmaya başlandı ve aradan geçen 20 yılda aşı etkilerini tam olarak göstermeye başladı. Türkiye her alanda dirençli ve bağışıklık kazanmış hale geldi. Saldırılarla ve virüslerle karşılaşsa bile çok kısa sürede bunları bertaraf edip daha güçlü şekilde yoluna devam eder hale geldi. Mesela ne oldu? Türkiye, 15 Temmuz gibi dünyada hiçbir devletin kolay kolay aşamayacağı bir ihaneti kısa bir sürede aştı; bir de üstüne sınır ötesi harekâtlara başladı. Ne oldu? Dünyanın en sarsıcı ekonomik saldırıları ve manipülasyonları, kur saldırıları karşısından ekonomisi sarsılmadan dirençle durdu, yıkılmadı” dedi.

“Kötürüm savunma sistemleri tarihe karıştı”

AK Parti MKYK Üyesi Erzurum Milletvekili Adayı Abdurrahim Fırat, 2002 yılı öncesinde Türkiye’nin savunma sanayiinde adeta kötürüm kaldığı benzetmesinde bulundu. Şimdilerde kendi kendine yetebilecek bir savunma sanayiye sahip olunduğunu dile getiren Fırat, “Eskiden dışarıdan bir tüfek, uçak, tank alamayınca kötürüm hale gelen savunma sistemimiz bugün kendine yeten ve hatta ihraç eden hale geldi. Bütün bunlar Türkiye’ye direnç ve bağışıklık sağlayan Anadolu aşısıyla mümkün oldu. Önümüzdeki süreç ise artık Türkiye’nin ve Anadolu’nun gerçek gücünü ve potansiyelini ortaya çıkarma sürecidir. Hasta adam artık dirençli ve bağışıklık kazandı. Hasta adam artık güçlü adam olma yolunda. 20’inci yüzyıl hasta adam yüzyılıydı. Önümüzdeki yüzyıl ise Türkiye yüzyılı olacaktır” şeklinde konuştu.