Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Akhisar’da, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Fırat Köksal’ın adının verildiği itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Merhum Köksal’ın ailesi, evlatlarının isimlerinin yaşatılacak olmasından dolayı duygulandıklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Akhisar’da, Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla Fırat Köksal’ın adının verildiği itfaiye müfrezesini ziyaret etti. Merhum Köksal’ın ailesi, evlatlarının isimlerinin yaşatılacak olmasından dolayı duygulandıklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür ettiler.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar İtfaiye Amirliği’nde görev dönüşü geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Fırat Köksal’ın adı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla memleketi Akhisar’da itfaiye müfrezesine verildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, şube müdürleriyle birlikte Fırat Köksal İtfaiye Müfrezesi’ni ziyaret ederek, merhum Köksal’ın ailesiyle bir araya geldi. Evlatlarının isminin yaşatılacak olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ve duygusal anlar yaşayan Köksal ailesi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti. Merhumu rahmetle anan İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Mart ayında sonsuzluğa uğurladığımız mesai arkadaşımız Fırat Köksal’ın adını sonsuza kadar yaşatacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Fırat kardeşimizi rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.