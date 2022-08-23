Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Beklenen, özlenen Kocaelispor sahada olacak" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Beklenen, özlenen Kocaelispor sahada olacak" dedi.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, hafta sonu oynayacağı Kırklarelispor maçına hazırlanıyor. İl dışındaki kamp programlarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, dün itibariyle Kocaeli’de çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fırat Gül, sabah Körfez Brunga Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sportif Direktör Bayram Oral ve Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan da toplantıda yer aldı. Mutlak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ifade eden Fırat Gül, "Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda hareket edeceğiz. Geçen sezondan kalan futbolculardan bir liste yaptık. Kalanların ardından transfer politikası gerçekleştirdik. Bu politika, kadromuzun önümüzdeki sezon yüzde 70 ile devam etme yönündedir" dedi.

“Çok yetenekli gençlere sahibiz”

Bu sezon altyapıdan pek çok oyuncuyu A takıma monte ettiklerini ifade eden Teknik Direktör Gül, “Altyapımızda çok kıymetli oyuncular var. Sezon başından 1 hafta önce tesiste gençlerimizi topladık. Çoğunu tanıyordum. Elimizde 9 potansiyelli futbolcu var. İçlerinden Süper Lig’de oynayacaklar da var. İnanıyorum ki bu gençlerimiz uzun yıllar Kocaelispor’a hizmet edecektir. Transferde ne kadar hassassak altyapıdan aldığımız futbolcularla ilgili de hassas davrandık. Kızılcahamam’da maç ortamında görmek için Adıyaman maçında sadece gençlerimizi görmek istedik. Verimli bir maç oldu. Skordan ziyade oyuncuların performansları önemliydi. Bu maçın ardından 10 gencimizi kadromuza kattık. Kızılcahamam’da efor yükselttik ve bu süreçte takım birlikteliği, uyumunu sağladık. Bu uyum da sahaya yansıdı. Takım olarak kimlik değiştiriyoruz. Bolu’da ne yapılmasını istediysek futbolcular da buna riayet gösterdi. Takımdan çok umutluyum. Taraftarımızdan destek istiyoruz. 2 ya da 3 maç Derince’de oynayacağız. Ardından stadımıza geçeceğiz” diye konuştu.

“87 yaşıma da gelsem o günü unutamam”

Küme düştükleri günü hiç unutamayacağına ve çok üzüldüğüne değinen Gül, “Daha önceki basın toplantısında ne kadar üzüldüğümü ifade ettim. 37 yaşımdayım 87 yaşıma da gelsem o günü unutamam. Ben 1.6 puan ortalama yakaladım ve elimden gelen her şeyi yaptım. Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz. Derince’de oynamak dezavantaj. Mazeret değil, şartlar ne olursa olsun en iyi oyunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Kadromuz şu anda yeterli. İzleyenlere keyif veren bir takım olacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Lig zorlu geçecek”

Ligin zorlu geçeceğini fakat yeterli oyuncu kadrosuna sahip olduklarını söyleyen Fırat Gül, “Oyuncu sayımız yeterli. Kaleciler hariç 27 kişiyiz. Grup ve bireysel anlamda ideal bir rakam. Aramızda 2004-2005 doğumlu futbolcularımız da var. Elimizden geldiği kadar gençlerimize de şans vermek istiyoruz. Rakiplerin birçoğu bize savunma yapacak. Geçen sezon şampiyon olan takımlara baktım, Manisa’nın domine ettiği sezonda 9 maç 1-1 bitti. Kısacası lig zorlu geçecek” dedi.

“Sorumluluk bana ait”

Küme düşülen sezonda kırılma maçının Erzurumspor ile oynanan maç olduğuna değinen Gül, “Geçen sezon kırılma noktamız Erzurum maçıydı. Elimizdeki oyuncu grubu çok kısıtlıydı. Oradaki yenilgi özgüvenimizi düşürdü. Bu maçta 1 puan çok önemliydi. Bu sezon böyle olmayacak. Kocaelispor taraftarının özlediği oyun sahada olacak. Bu takımın başarısızlığında ise tüm sorumluluk bana ait olacak” ifadelerini kullandı.