Tunceli’de maaşlarının artırılması ve sosyal haklarının verilmesi amacıyla 2 ayı aşkın süredir eylemde olan FEDAŞ işçilerinden bir grup, kurumun çatısına çıktı. ’AKSA sözünü tut, talepleri karşıla” pankartı açan işçilerin eylemi nedeniyle kurum önüne itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Tunceli’de Fırat Elektrik Dağıtış A.Ş. (FEDAŞ) bünyesinde çalışan 120 işçi, 2 aşkın bir süre önce maaşlarının iyileştirilmesi, sosyal haklarının verilmesi amacıyla eylem başlattı. İşçilerin bağlı olduğu sendika ile işveren arasında bugüne kadar herhangi bir uzlaşma sağlanamazken, işçilerin bir bölümü tepkilerine kurumun çatısına çıkarak dile getirdi. Çatıda, ’AKSA sözünü tut, talepleri karşıla’ pankartı açan gruba, eylemdeki arkadaşları da destek verdi.

Eylem nedeniyle kurum önüne, itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, işçilerin eylemi devam ediyor.