Aydın’ın Söke ilçesinde 6 suçtan aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Aydın’ın Söke ilçesinde 6 suçtan aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesinde icra edilen devriyede “5 hırsızlık ve 1 uyarıcı madde satın almak ve kullanmak” suçu olmak üzere toplam 6 suçtan aranan ve hakkında toplam 13 yıl 1 ay hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İncirliova ilçesinde icra edilen devriyede “Binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 15 yıl 9 ay 60 gün hapis cezası bulunan N.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadan kaçamayan firari şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.