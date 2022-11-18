Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısını kilit isimlerinden firari PKK/YPG üyesi Bilal Hassan’ın görüntülerine ulaşıldı. Önceki gün Suriye’nin Azez kentinde yakalanan ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG üyesi ile aynı karede görüntüleri ortaya çıkan Bilal Hassan’ın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısını kilit isimlerinden firari PKK/YPG üyesi Bilal Hassan’ın görüntülerine ulaşıldı. Önceki gün Suriye’nin Azez kentinde yakalanan ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG üyesi ile aynı karede görüntüleri ortaya çıkan Bilal Hassan’ın ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombalı saldırıyla bağlantılı ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG mensubu bir hücre üyesi ve firari terörist Bilal Hassan’ın olayın ardından önceki gün Suriye’nin Azez kentinde Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan ‘Hüsam’ adlı PKK/YPG üyesi ile firari terörist Bilal Hassan’ın aynı karede olduğu görüntüleri ortaya çıktı.