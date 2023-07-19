Samsun’un Alaçam ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaraladığı trafik kazasında olay yerinden kaçan sürücü yakalandı.

Samsun-Sinop karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen ölümlü trafik kazasında, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 NS 388 plakalı otomobil, Yakacık mevkiinde aynı istikamete seyir halinde olan Mahmut Baş’ın(46) kullandığı 55 AIY 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 55 AIY 877 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut Baş yararlanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Gülcihan Baş (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan 55 NS 388 plakalı otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi üzerine polis ekiplerince yakalamak için çalışma başlatıldı. Kimliği belirlenen otomobil sürücüsü Murat K., Yakakent ilçesinde bir arkadaşının evinde Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalan Murat K.’nin Yakakent’te yapılan uygulamada "alkollü araç kullanmaktan" hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetinin alındığı öğrenildi.