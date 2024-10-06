Adana’da uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü almak isteyen polislere yakınları ve etraftaki vatandaşlar saldırınca hükümlü kaçmak istedi. Polis, hükümlüyü ayaklarından vurup yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri uyuşturucu ticaretinden 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan Engin D.’nin (29) Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde olduğunu tespit etti. Polis mahalleye baskın yaparak hükümlüyü almak istedi. Ancak hükümlü yakınları ve etraftaki vatandaşlar polise saldırınca Engin D. kaçmak istedi. Bunun üzerine polis Engin D.’yi ayaklarından vurarak yakaladı. Polis daha sonra Engin D.’yi hastaneye götürdü. Bu arada Engin D.’nin yakınları ve çevredeki şahıslar polis araçlarına da zarar verdi. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.