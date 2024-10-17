Kastamonu’nuda firari olarak aranan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Merkez ilçesinde “hırsızlık” suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan H.Ş.A. isimli hükümlü ile Araç ilçesinde “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 8 yıl hapis cezası ile aranan F.A. isimli hükümlü şahıslar yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar, tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.