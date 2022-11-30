İzmir’in 8 ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi yakalanırken, bir şüphelinin yakalanmamak için evdeki kıyafet dolabına saklandığı anlar polis kamerasına yansıdı.

İzmir’in 8 ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi yakalanırken, bir şüphelinin yakalanmamak için evdeki kıyafet dolabına saklandığı anlar polis kamerasına yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün güncel yapılanması soruşturması çerçevesinde 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler, sabah saatlerinde 8 ilçede belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında örgütün önceden sözde "Gaziemir imamı" olarak faaliyet yürüten Y.G., Artvin il ablası İ.H., Bornova eyalet ablası A.D., Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamı A.H.Ö.’nün de bulunduğu öğrenildi.

Yakalanmamak için kıyafet dolabının içine saklandı

Polis ekiplerinin 20 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, bir şüpheli yakalanmamak için kıyafet dolabına saklandığı polis kamerasına yansırken, bir şüphelinin ise evden kaçamak için balkondan atladığı ve kısa süre içinde ekipler tarafından yakalandığı bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda, 64 bin 445 lira, 2 bin 647 dolar, 250 avro, 196 gram altın, 4 çeyrek altın, 2 Ata altını, 2 yarım altın ve 1 bilezik ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan, hakların da gözaltı kararı bulunan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.