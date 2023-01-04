Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Eskişehir Ağır Ceza İlamat Masası tarafından hakkında ‘FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahsın yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Şüpheli C.K., jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu Sevinç Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.