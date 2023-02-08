Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince ‘FETÖ Üyesi Olmak’ olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N. Y. adlı şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu firari şahıs, Tepebaşı İlçesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.

Gönüllü Havacılardan deprem bölgesi için seferberlik

Gönüllü Havacılardan deprem bölgesi için seferberlik

Eskişehir’de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

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