Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, ‘FETÖ/PDY anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’ suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan E.D. isimli örgüt üyesi, Erfelek ilçesinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sinop E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Sinop’ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 13 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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