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Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz yılın mayıs ayında aralarındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştığı M.B.’nin (56) ateşli silahla ölümüne neden olan şüpheli N.K. (36), Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin 10 aylık takibi neticesinde Bismil’in Şentepe Mahallesi’nde saklandığı evde gözaltına alındı.

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