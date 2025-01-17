Sivas’ta asker kaçağı olduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Motosiklet sürücüsünün de polise destek verdiği kovalamaca sonucu ekipler şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, asker kaçağı olduğu iddia edilen B.A. (21) polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. B.A. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. O esnada bölgede bulunan Furkan Emre Orhan isimli motosiklet sürücüsü de kovalamacaya katıldı. Orhan, motosikletiyle polisin şahsı yakalama çalışmalarına katılarak destek oldu. Yaşanan kovalamaca sonunda B.A., ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Olayın ardından B.A. askeri yetkililere teslim edildi.

Motor sürücüsü Furkan Emre Orhan, şahsın peşinden kovalamacaya katıldığını ifade ederek, ”Bankacıyım aynı zamanda motorcuyum. Arazide şahıs kaçarken polis abiler rica etti. Peşinden gittim yakalar gibi oldum ama yakalayamadım. Polis ekiplerimiz şahsı daha sonra yakaladılar. Ben üzerime düşeni yaptım. Yaklaşık 5-6 dakika kovaladım. Neticede yakalandı” diye konuştu.