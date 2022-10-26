Kocaeli’de sürüden firar ederek şehri birbirine katan kuzu ile koyun sahibine teslim edildi.

Kocaeli’de sürüden firar ederek şehri birbirine katan kuzu ile koyun sahibine teslim edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürüden firar eden kuzu ile koyun, şehri birbirine katmıştı. Trafiği de tehlikeye düşüren kuzu ve koyunu, İzmit Belediyesi ekipleri aldı. Kuzu ve koyununun sahibi ise dün akşam saatlerinde İzmit Belediyesi’ne ulaşarak hayvanlarını teslim aldı.

Kuzu ve koyunun sahibi Nurten Karadeniz, "Hayvancılık ile uğraşıyorum. Önceki gün koyunlarım kayboldu. Allah razı olsun İzmit Belediyesi hayvanlarıma sahip çıkmış. Bize ulaştılar, sağ salim teslim aldım" dedi.

Otomobile binen kuzu ve koyun ardından evlerinin yolunu tuttu.