160 yıldır aynı tohumdan üretilen acı kırmızı biberin üretimini düşürdüğünü iddia edilen fabrika, meclis gündeminde 160 yıldır aynı tohumdan üretilen acı kırmızı biberin üretimini düşürdüğünü iddia edilen fabrika, meclis gündeminde

Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevi’nden firar eden şahıs Bozüyük’te yakalandı.

Cezaevi firarisi olan ve hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ile ’Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan aranan şüpheli şahıs Narkotik ekiplerince Bozüyük’te yakalandı. Şahıs, adli makamlarca tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

Kaynak: iha