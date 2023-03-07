UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Fiorentina ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda Fiorentina ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sivasspor, 9 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak. Artemio Franchi Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak mücadelede Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji düdük çalacak. Jorgji’nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Juxhin Xhaja olacak. Maçta VAR koltuğunda Luis Godinho, AVAR’da da Helder Malheiro oturacak.