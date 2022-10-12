Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi, fındık üreticilerinden büyük ilgi görüyor. Özellikle il dışında bulunan vatandaşların ilgi gösterdiği projeden yeni sezon için yararlanmak isteyen 870 kişi FINVER danışma hattını arayarak kayıt yaptırdı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi, fındık üreticilerinden büyük ilgi görüyor. Özellikle il dışında bulunan vatandaşların ilgi gösterdiği projeden yeni sezon için yararlanmak isteyen 870 kişi FINVER danışma hattını arayarak kayıt yaptırdı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş tarafından yürütülen projede aradan geçen sürede üreticilerden kiralanan bahçelerde büyük başarı sağlandı. 2 yıl önce dönümde ortalama 50 ile 70 kg ürün elde edilirken FINVER projesi sonrası dönümden 110 kg ürün elde edildi. Yakalanan bu başarı özellikle il dışında bulunan ve bahçelerine zaman ayıramayan fındık üreticisinin dikkatini çekti. ORTAR A.Ş danışma hattını arayan 870 üretici projeden yararlanmak üzere başvuruda bulundu.

Bahçeler beş yıllığına kiralanıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan ve şu an 460 dönümlük fındık bahçesinde uygulanan FINVER projesi ile atıl durumdaki fındık bahçeleri verimli hale geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR A.Ş tarafından yürütülen projede ekipler üreticilerden 5 yıllığına kiralanan bahçelerde sert budama, toprak tahlillerine göre doğru gübre programı oluşturularak taban ve yaprak gübresi uygulaması, mekanik mücadele, yabancı ot temizliği, zararlı ve hastalık etmeni oluşumları ile mücadele için ilaçlama, kış hazırlığı için kireç uygulamasının yanı sıra daha birçok uygulamaları yaparak yoğun tarım modeli pilot bölgede uygulanmaya devam ediyor.

Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar 7 gün 24 saat FINVER danışma hattını arayarak proje başta olmak üzere bahçeleri ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda ücretsiz bilgi alabiliyorlar.