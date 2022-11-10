Ordu’da, askerden dönen sahibini ailesi ile birlikte karşılayıp kucaklayan Fino isimli köpek, duygulu görüntülere sahne oldu.

Ordu’da, askerden dönen sahibini ailesi ile birlikte karşılayıp kucaklayan Fino isimli köpek, duygulu görüntülere sahne oldu.

Nizamettin Mahallesi’ndeki evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan 21 yaşındaki Mustafa Kemal Tomakin, 6 Kasım tarihinde askerden döndü. Adana’da vatani görevini tamamlayan Tomakin, ailesine sürpriz yapmak için memleketi Ordu’ya döndü. Annesine sürpriz yapacağı esnada, annesi ile birlikte Mustafa Kemal Tomakin’i gören Fino isimli köpeği de sahibini kucakladı, sevgi gösterisinde bulundu. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı.

“Fino’nun beni karşılaması çok duygulandırdı”

O anları anlatan Mustafa Kemal Tomakin, “Askerliğimi bitirdim, teskeremi aldım ve yaşamış olduğum Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi’ndeki evime geldim. Karşılamayı evcil hayvanım Fino yaptı sevinçten havalara sıçradı. Fino’nun karşılaması beni bayağı üzdü, ağlama derecesine getirdi ama bunun için sevinçliyim Fino da bizden biri. Askerde annemi arıyordum ’Fino kayboldu mu, ne yapıyor, ne ediyor’ diye soruyordum. Görüntülü konuşurken de gösteriyorlardı oradan beni arıyorlardı zaten. Buraya gelince daha bir başka oldu, karşılaması beni bayağı duygulandırdı” dedi.

“Oğluma benden önce sarıldı”

Mustafa Kemal’in annesi Çağlayan Tomakin ise köpeklerinin oğlunu karşılamasında yaşadığı sevinci gördüklerinde gurur duyduklarını ve şaşırdıklarını ifade ederek, “Normalde benim köpeklere karşı bir korkum vardı, beni birkaç kere ısırmışlardı.

O yüzden köpeklere çok yaklaşmıyordum. Oğlum ‘köpeğimiz olsun’ dedi. Ben de izin verdim. İyi ki de getirmiş. Köpeğimden çok memnunum. Oğlum bana sürpriz yaptı. Saklanmış. Biz de Fino ile onu aramaya gittik. Zar zor bulduk saklandığı yeri. Köpek de benimle birlikte onu aradı. Sanki duymuş, hissetmiş gibi beraber bulduk oğlumu. Köpek benden önce ona sarıldı. 6 aydır onu unutmamış” diye konuştu.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüler çok sayıda izlendi.