Uluslararası Uyuşmazlık İnceleme Kurulu (DRB), Finlandiya merkezli nükleer enerji şirketi Fennovoima Oy’un, Hanhikivi-1 Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) inşasıyla ilgili sözleşmeyi feshetmesinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Karar, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un şikayetinin yerinde olduğunu ve Hanhikivi-1 NGS sözleşmesinin feshinin hukuka aykırı olduğunu ortaya koydu. DRB incelemelerinde, Fennovoima Oy şirketinin Hanhikivi-1 NGS’nin inşasına ilişkin EPC sözleşmesini feshetmesinin ve ardından EPC sözleşmesi çerçevesinde, tedarikçi RAOS Project Oy şirketinin yerine getirdiği çalışmaları reddettiği yönündeki açıklamalarının hukuka aykırı olduğunu doğruladı.

DRB ayrıca Fennovoima Oy’un Hanhikivi-1 NGS projesini hukuka aykırı bir şekilde feshetmesinin EPC sözleşmesinin ihlali olduğunu, bunun da RAOS Project Oy şirketine Fennovoima Oy’dan tazminat talep etme hakkını verdiğini tespit etti. Tazminat miktarı ek incelemeler sonunda belirlenecek.

Tanınmış uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyet tarafından yapılan DRB incelemeleri, Hanhikivi-1 ile ilgili olarak dengeli ve objektif bir tutumu ifade ediyor. Finlandiyalı hissedarların EPC sözleşmesini feshetme yönündeki tek taraflı girişimi, projenin kayda değer bir ilerleme kaydettiği dönemde gerçekleşti. 2022 yılının başlarında Fennovoima Oy temsilcileri lisanslama çalışmalarının son aşamaya geldiğini duyurmuş, nihai lisanslama materyallerinin önümüzdeki birkaç ay içinde inşaat lisansı başvurusunun değerlendirilmesi için Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Otoritesi’ne (STUK) sunulmasının beklendiğini kamuoyuna aktarmıştı. Bu arada, tam ölçekli inşaatın başlamasını sağlamak için NGS sahasında aktif hazırlık çalışmaları da devam ediyordu.

Rosatom, şikayete konu olan talepleri tamamen karşılanana kadar çıkarlarını savunmaya devam edeceğini açıkladı.