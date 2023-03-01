Finlandiya Parlamentosu’nda yapılan oylamada, Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili yasa tasarısı oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Finlandiya Parlamentosu’nda yapılan oylamada, Finlandiya’nın NATO üyeliği ile ilgili yasa tasarısı oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Finlandiya Parlamentosu’nda, NATO üyeliği ile ilgili yasa tasarısı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 200 sandalyeli parlamentoda ilgili tasarı 7’ye karşı 184 oyla kabul edildi. Oylamada 1 kişi boş oy kullandı.

Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasının ardından geçtiğimiz Mayıs ayında NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuştu. Şu ana kadar 30 NATO ülkesinden 28’i İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolüne imza atmıştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini Türkiye dışında onaylamayan tek ülke olan Macaristan ise, 6-9 Mart tarihlerinde iki ülkenin üyeliği için parlamentoda oylama yapılacağını duyurmuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki üçlü Türkiye-İsveç-Finlandiya zirvesinin Mart ayında yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile mutabakata vardıklarını aktarmıştı.