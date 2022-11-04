Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, katıldığı partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından görevini kötüye kullandığı yönündeki suçlamalardan aklandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, katıldığı partide arkadaşlarıyla dans ederken çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından görevini kötüye kullandığı yönündeki suçlamalardan aklandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, geçtiğimiz ağustos ayında arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin hakkında, Ağustos ayında ortaya çıkan parti görüntüleri nedeniyle açılan resmi soruşturma sonuçlandı.Adalet Şansölyesi Tuomas Pöysti, “Başbakanın görevlerini yerine getirirken yasa dışı hareket ettiğinden veya resmi görevlerini ihmal ettiğinden şüphelenmek için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, arkadaşlarıyla partide şarkı söyleyip dans ettiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuş, muhalif milletvekillerinin uyuşturucu testinden geçmesi yönündeki baskıların ardından endişeleri gidermek için 19 Ağustos’ta uyuşturucu testi yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı.