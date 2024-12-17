Antalya’nın Finike ilçesinde taş ve çamur yığınları ile kaplanan yollar ekipler tarafından temizlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların ardından taş ve mıcırla dolan Finike ilçesi Boldağ Mahallesi yolunda temizlik çalışması yaptı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri taş ve mıcır kayması yaşanan yolun trafiğe kapanması nedeniyle ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla greyderle yolu temizledi. Ekipler yolu kapatan taş ve çamur yığınlarını iş makineleri ile kaldırarak trafik akışını ve güvenliğini sağladı.