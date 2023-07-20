Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike’de İskele ve Eski Mahallelerindeki eskiyen ve ekonomik ömrünü dolduran ana içme suyu hattını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçelerde eskiyen ve ekonomik ömrünü dolduran boruları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. ASAT bu çerçevede Finike merkez mahallelerini de besleyen İskele ve Eski Mahalle güzergahında bulunan 2 kilometrelik ana içme suyu hattındaki eski boruları yenisiyle değiştiriyor.

"Sağlıklı içme suyu hattı"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Finike Şube Müdürü Fevzi Çiftçi, “Finike merkezde Yenimahalle, Kızılca, Karşıyaka, Kale mahallelerini besleyen hattımız var. Borular eski ve ekonomik ömrünü tamamlaması, ek yerlerinde de kaçakların yoğun olmasından dolayı hattı yeniliyoruz. Kanalizasyon basma hattımızın imalatı daha önce tamamlanmıştı. Şebeke hattı da daha önce bitmişti. İskele ana depomuzdan Finike merkeze kadar 2 kilometreik bir mesafe var. 400’lük polietilen boru döşüyoruz. Bu sayede Finike halkı da daha sağlıklı ve kaliteli içme suyuna kavuşmuş olacak. Çalışmanın ardından sıcak asfalt çalışması yapılacak” diye konuştu.