Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 41 milyon lira yatırım bedelli “Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı’ projesinde inşaat çalışması sürerken alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar asfaltlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 41 milyon lira yatırım bedelli “Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı’ projesinde inşaat çalışması sürerken alt yapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar asfaltlanıyor.

Finike ilçe merkezindeki Sahilkent, Kale, İskele, Eski Mahalle, Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Kızılca mahallelerinin kanalizasyon sorununu çözecek proje çerçevesinde imalat çalışmaları sürüyor. “Temiz bir doğa, Temiz bir Finike” sloganıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, vatandaşların mağduriyet yaşamamasına da büyük özen gösteriliyor.

Alt yapı sonrası asfalt

Kanalizasyon şebekesiyle ilgili çalışmalar hızla devam ederken, altyapı çalışmaları sonrası bozulan yolların onarım ve asfaltlama çalışması da eş zamanlı olarak yapılıyor. Yayla Bulvarı’ndan başlayan çalışma çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi ve Merkez Camisi bölgesindeki yollarda önce sathi daha sonra da sıcak asfalt ile kaplanacak. Vatandaşların tozdan kurtulması ve yağmurların başlamasıyla oluşabilecek çamurdan kaynaklı olumsuzlukların önüne geçilmesi için bozulan yollar hızla asfaltlanıyor.