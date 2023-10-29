Cumhuriyet’in ve Finike’nin kuruluşunun 100’üncü yılı büyük bir coşku ile kutlanıyor. Finike Belediyesi’nin düzenlediği kutlama programlarında Finikeliler 100’üncü yıl gururunu ve mutluluğunu birlikte yaşadı.

Finike’de Kapalı Pazar Yeri yanında başlayan kutlamalarda 100. Yıl Cumhuriyet Korteji Finike Kent Meydanı’nda son buldu. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş ve ilçe protokolünün katıldığı korteje binlerce Finikeli vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla ve marşlar söyleyerek eşlik etti. Düzenlenen Cumhuriyet Korteji’nin Finike’nin bugüne kadar yaşadığı en kalabalık ve coşkulu yürüyüş olduğunu ifade eden Başkan Geyikçi, kortejin 100’üncü yıla yakışan bir yürüyüş olduğunu dile getirdi.

“Atatürk’ün bıraktığı emanete sonsuza dek sahip çıkacağız”

Kortejin ardından Finike Kent Meydanı’nda devam eden kutlamalar, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’nin konuşmaları ile devam etti. Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözüne atıfta bulunarak başlayan Başkan Geyikçi, “Bugün büyük Atatürk’ün bu sözünün söylemesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. Büyük önder ve onun silah arkadaşları küllerimizden doğduğumuz bir destanın son noktasını, bundan tam 100 yıl önce bugün Cumhuriyet gibi paha biçilmez bir emaneti bizlere bırakarak koymuştur. Bizler büyük Atatürk’ün bıraktığı bu emanete ve O’nun gösterdiği ilkelere sonsuza dek sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken yine kılavuzumuz ulu önderin gösterdiği muasır medeniyetler seviyesi olacaktır. Cumhuriyeti kuran onlar, yücelten ve yükselten hep birlikte bizler olacağız” şeklinde konuştu.

“Bir köylü çocuğunun doğduğu ve büyüdüğü topraklara hizmet etmesidir”

Kendisini Cumhuriyetin kazanımlarının bir örneği olarak gösteren Başkan Geyikçi, “Adını Cumhuriyetimizin kurucusundan almış Finike’nin Çavdır köyünden çıkan, bu ülkede üniversite okuyan ve Finike’ye sizler sayesinde hizmet etme şerefine erişen bir Cumhuriyet evladıyım. İşte Cumhuriyet tam olarak budur. Bir köylü çocuğunun doğduğu ve büyüdüğü topraklara hizmet etmesidir. Onu bu göreve kendi insanlarının seçmesidir. Büyük Atatürk bizlere işte böyle bir eser bırakmıştır. Bizler de bırakılan bu eseri nasıl daha iyi nasıl daha güçlü yaparız bunun için mücadele ediyoruz” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını işte bu büyük gurur ve şerefle kutluyoruz”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10’uncu Yıl Nutkun’daki “Her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamasını gönülden dilerim” sözünü de hatırlatan Başkan Geyikçi, “Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını işte bu büyük gurur ve şerefle kutluyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Cumhuriyetimiz nice 100 yılları aynı coşku, gurur ve huzur ile kutlasın. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bizlere bu emaneti bırakan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.

100. yıl ödülleri verildi

Geyikçi’nin ardından konuşan Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik’te Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Finike Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. yılı resim ve fotoğraf yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Finike Cumhuriyet Başsavcısı Vahdet Gebeş’ten aldı. Ödül töreninin ardından Akdeniz Halk Dansları tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisi yapıldı. Program sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir’in konseri ile devam etti. Konserin ardından meydandaki coşkuyu vatandaşların arasına girerek devam ettiren Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, burada Finikelilerle birlikte karşılıklı dans etti. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği Başkan Geyikçi, kutlamaların 29 Ekim’de de artan bir coşkuya sahne olacağını söyledi.