Antalya’nın Finike ilçesinde toptancı halinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Finike ilçesi Hasyurt Mahallesi’nde bulunun Finike Toptancı Hali’ndeki bir depoda dün saat 23.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Finike istasyonunun yanı sıra Kumluca ve çevre istasyonlardan çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.