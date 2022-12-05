Finike Toptancı Hali Sezon Açılışı’na katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’de en fazla hali ve esnafı olan Antalya’da üreticinin, tüketicinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Finike Toptancı Hali Sezon Açılışı’na katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye’de en fazla hali ve esnafı olan Antalya’da üreticinin, tüketicinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

2022-2023 Finike Toptancı Hali’nde yeni sezon törenle başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açılışta yaptığı konuşmada, 19 ilçenin 913 mahallesine kimseyi ötekileştirmeden eşit hizmet götürerek, köylünün, çiftçinin, tüketicinin emrinde olmaya çalıştıklarını belirtti. Türkiye’de en fazla hali ve esnafı olan Büyükşehir Belediyesi olduklarına dikkat çeken Başkan Böcek, “Planlı, kurallı ve kimlik kent olmak için yola çıktık. Çiftçimiz, köylümüz, kentlimiz, Antalya’mız için, gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.

Başkan Böcek, ülkede yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek, şunları söyledi: “Üreticilerimizin her zaman yanında olmalıyız. Girdilerinin, mazotunun, gübresinin, ilacının düşünülmesini diliyorum. Çiftçi kayıt sistemi ile ilgili sıkıntı yaşayan Ziraat Odalarına, destek veriyoruz. Elektrik maliyetlerindeki artışa rağmen hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 50 ton su kullanımını 50 tl yaptık. Meskenlerde 5 ton suyu 5 lira yaptık. Sosyal belediyecilik anlamında gereğini yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar üreticinin de tüketicinin de yanında olmaya devam ediyoruz.”

Uzay çatı 2023’te

Başkan Böcek, Finike Hali’ne uzay çatı yapılması konusunda 2023 senesi içinde çalışmalara başlayacaklarını müjdeleyerek, Kumluca ve Finike Hallerine kamera sistemi kurulacağını kaydetti. Başkan Böcek, 5 Aralık Kadın Hakları Günü’nü de kutlayarak, “Kadınlarımızın yüzünün güldüğü, çiftçinin, üreticinin, gençlerin geleceğe umutla baktığı, bütün vatandaşları mutlu olduğu, aydınlık, bolluk, bereketli, günler görmek dileğiyle sezonumuz hayırlı olsun” dedi.

Törende Finike’nin tarım ve ticaretine katkı sağlayan firma temsilcilerine plaket takdim edildi. Finike Hal Dernek Yönetim Kurulu Başkan Muhittin Böcek’e de çiftçiye ve üreticiye katkılarından dolayı plaket takdim etti. Daha sonra dualarla sezon açılışı gerçekleştirildi. Başkan Böcek, açılışın ardından hal esnafını ziyaret ederek, bereketli bir sezon diledi.