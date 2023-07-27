Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Finike’nin kanayan yarası olan kanalizasyon sorununu çözmek için başlattığı kanalizasyon projesinde çalışmalarda sona gelindi. Finike’nin geleceğine yönelik en önemli yatırımlardan biri olan proje çerçevesinde 7 mahallede 30 km uzunluğunda hat döşenirken, 10 adet atık su terfi merkezi yapılıyor. Projenin tamamlanmasıyla koku sorununa da kalıcı çözüm bulunacak. Finike’nin sahilleri ve denizi temiz kalacak.

Finike’nin kanayan yarası olan kanalizasyon sorunu için düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Sahilkent, Kale, İskele, Eski Mahalle, Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Kızılca mahallelerini kapsayan 30 km uzunluğundaki Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı çalışmalarında sona geldi. Çalışmayla birlikte Finike’nin merkezinde koku ve sinek sorunuma kalıcı çözüm sağlanacak ayrıca Finike’nin sahili ve denizi pis sulardan kurtulacak.

Yüzde 90’ı tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Finike Şube Müdürü Fevzi Çiftçi yaklaşık

bir buçuk yıldır devam eden çalışmaların bitme aşamasına geldiğini söyledi. Projenin yüzde 90’lık kısmının tamamlandığını belirten Çiftçi, “Proje bitince denizlerimiz, akan derelerimizin hepsi bu akan sudan kurtulmuş olacak. Temiz bir Finike’ye kavuşmuş olacağız” dedi.

“Koku ve sinek sorunu bitecek”

Çalışmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Finike Kızılca Mahalle Muhtarı Hasan Oral, “Kızılca Mahallesi’nde herkesin evinin önünde fosseptiği var ve sızmalar yaşanıyordu. Vidanjörlerle çektirmek zorunda kalıyorduk. Yaz aylarında koku, sinek oluyordu. Bu alt yapıyı uzun yıllardır bekliyorduk. Kanalizasyon sorunu yıllardır Finike’nin merkezinden tutun da kırsal mahallelerine kadar kanayan bir yaraydı. Buna el atan Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Finike Merkez Kale Mahallesi Muhtarı Tahsin Ulutaş da kanalizasyon probleminin Finike’nin kronikleşmiş sorunu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Muhittin Başkanımız buraya geldiğinde bize söz vermişti. Fosseptikler belli bir zaman sonra bu yükü çekmemeye başladı. Denizlerimiz kirleniyordu. Şu an inşallah bu çalışmayla tüm bu sorunlar bitecek. Başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çalışanlarımıza, müdürlerimize teşekkür ederiz. Bu proje sayesinde hem insanlarımız daha yaşanabilir bir Finike’ye sahip olacak.”