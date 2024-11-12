Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesine bağlı Eski Mahallesi’nde uzun zamandır devam eden kanalizasyon sorununa çözüm getiriyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), bölgedeki altyapı eksikliklerini gidermek için çalışma başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike ilçesi Eski Mahalle sakinlerinin yaşamını olumsuz yönde etkileyen kanalizasyon sorununu yeni altyapı yatırımıyla çözüme kavuşturuyor. Çalışmalar kapsamında mahalleye kapsamlı bir kanalizasyon hattı kazandırılmasını hedefleyen ASAT ekipleri, projenin kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulması için yoğun bir çaba gösteriyor.

"Foseptik suları artık sorun olmayacak"

Finike ASAT Şube Müdürü Fevzi Çiftçi, Eski Mahalle’de yaşanan foseptik suyu taşkınları nedeniyle vatandaşların sıkça şikayette bulunduğunu söyledi. Mahallenin coğrafi konumu itibarıyla dağın yukarısında yer aldığını söyleyen Çiftçi, “Mahalledeki yeni bir yapılaşma süreci başlıyor ve nüfus artışı yaşanıyor. Mahalle konumu nedeniyle yukarıda kaldığı için aşağıda bulunan evlere foseptik suları taşıyordu ve vatandaşlarımız bu durumdan olumsuz etkileniyordu. ASAT olarak burada bir kanalizasyon hattı çalışması başlattık. 350 metrelik kanalizasyon hattı döşeme işleminin kısa süre içinde tamamlayarak, mahalledeki bu önemli altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırılacağız" dedi.

“Altyapı eksikliği sıkıntı oluşturuyordu"

Eski Mahalle sakinleri, kanalizasyon sorununun Finike için yıllardır büyük bir problem olduğunu belirterek, bu önemli altyapı çalışmasının başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinleri, kanalizasyon sorunu Finike için uzun zamandır büyük bir sıkıntıydı. Bu çalışma geleceğe doğru bir yatırım. Her geçen gün nüfus artıyor ve bu nüfusu kaldıracak altyapı eksikliği sıkıntı oluşturuyordu. Bu çalışmalar Finike’nin gelişimine katkı sağlıyor” dediler.