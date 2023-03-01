Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 27 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçireceği Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin yüzde 70’i tamamlandı. İlçenin yeni simgesi ve modern bir yaşam alanı olacak meydanın silueti ortaya çıkmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 27 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçireceği Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi’nin yüzde 70’i tamamlandı. İlçenin yeni simgesi ve modern bir yaşam alanı olacak meydanın silueti ortaya çıkmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Finike’ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırma hedefiyle başlatılan Finike Cumhuriyet Meydanı Projesi’nde hummalı çalışma sürüyor.

Altyapı bitti üstyapı ilerliyor

Finike’ye modern bir yaşam alanı kazandıracak projede ekiplerin sulama, mekanik ve elektrik altyapı çalışmaları tamamlanırken, üstyapı çalışmaları devam ediyor. Yüzde 70 oranında ilerleme sağlanan projede, ana meydan ve büyük meydan bölümlerinde zemin döşeme ve dökme mozaik çalışmaları yapılıyor. Proje çerçevesindeki Atatürk Anıtı’nın olacağı alanda ekipler toprak dolgu düzenlemesi gerçekleştiriyor. Meydanda yer alan gölgeliklerde karkas işlemleri ile kıyı şeridindeki oturma bankı imalatları devam ediyor. Büyük meydanın kıyı şeridinde planlanan ahşap yürüme yolu da kısa sürede tamamlanacak. Mescit, tuvalet ve satış birimi yapılarının da kaplama, yalıtım ve tesisat işlemleri tamamlandı.

Finike’nin yeni buluşma merkezi

Proje çerçevesinde Finike Cumhuriyet Meydanı’nda, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.