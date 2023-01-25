Antalya Büyükşehir Belediyesinin 27 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçireceği Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı Projesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin 27 milyon lira yatırım bedeli ile hayata geçireceği Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı Projesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı.

Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike’ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırıyor. Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Finike’ye modern bir yaşam alanı kazandıracak projede ekipler; sulama, mekanik ve elektrik altyapısı çalışmalarını tamamladı. Yüzde 35’i tamamlanan projede, ekiplerin meydan kaplaması ve oturma alanları için saha betonu dökme işlemi devam ediyor. Çalışmaların hummalı bir biçimde devam ettiği proje alanında yer alan mescit, tuvalet ve satış birimlerinin ise yapımı devam ediyor.

Modern bir yaşam alanı

Proje çerçevesinde Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede; meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.