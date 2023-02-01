Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 milyon lira yatırım bedeli ile çalışmaların sürdüğü Finike Cumhuriyet Meydanı’nın 23 Nisan’da hizmete açılacağını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 27 milyon lira yatırım bedeli ile çalışmaların sürdüğü Finike Cumhuriyet Meydanı’nın 23 Nisan’da hizmete açılacağını müjdeledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike’ye modern bir Cumhuriyet Meydanı kazandırıyor. Planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Başkan Böcek, Finike Cumhuriyet Meydanı ve Yenileme Alanı Projesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Finike’nin Antalya’nın güzide ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Böcek, “Kentler meydanları ile anılır” diyerek başladıkları Finike Cumhuriyet Meydanı projesinde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını üst yapı çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi. Firmanın meydanı gününden önce tamamlayarak 23 Nisan 2023 tarihinde hizmete açmayı planladıklarını belirten Başkan Böcek, Finike Cumhuriyet Meydanı’nın vatandaşların buluşma noktası olacağını kaydetti.

"Bütüncül proje"

Proje çerçevesinde Finike Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Anıtı ve sahil bandı ile bütüncül olarak bir kentsel tasarım projesi hazırlandı. 14 bin metrekare sert zemin, 8 bin metrekare yeşil alandan oluşan projede meydan, seyir terasları, oturma alanları, gölgelikler, satış birimleri, çocuk oyun alanları, mescit, tuvalet, yürüyüş yolu ve peyzaj düzenlemeleri yer alıyor.