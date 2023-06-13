Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Finike’de yapımını tamamladığı Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde eğitim, oryantasyon süreci ile başladı. 3-6 yaş çocukların sesleriyle yankılanan kreşte öğrenciler keyifli zaman geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in her ilçeye kreş sözü bir bir yerine geliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Finike Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi tamamlanarak eğitime açıldı. Finike’nin Yeni Mahallesi’ndeki 13 sınıflı 120 öğrenci kapasiteli Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nde artık çocuk sesleri yankılanıyor. 3-6 yaş grubu çocuklara kapılarını açan kreşte oryantasyon eğitimine başlandı.

Çok hedefli kreş

İlk hafta günde bir saatliğine oryantasyona tabi tutulan öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiriyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı ve profesyonel meslek elemanlarınca detaylı programların yürütüleceği kreş çok hedefli olarak tasarlandı. 5 katlı binada hizmet verecek kreş, çocukların nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olarak şimdiden takdir topluyor.