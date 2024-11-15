Finike Belediyesi, ara tatil sürecinde çocukları eğlendirirken eğitmek için bünyesinde bulunan Umut Atölye’de "Kavanozunu Kap Gel" etkinliği düzenledi. 5-13 yaş grubunda 800’ü aşkın çocukla gerçekleşen ve üç gün süren etkinlikte çocukların hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirmek amacıyla kavanozdan kalemlik yapımı, kar küresi yapımı, kumbara yapımı gibi çalışmalar yer aldı.

Çocuklardan Büyük İlgi

Eğitmenler eşliğinde ve kendi hayal güçleri doğrultusunda hareket eden çocuklar kendi kalemlikleri, kar kürelerini ve kumbaralarını tasarlayarak eğlenceli anlar yaşadı. Üretme sürecinin keyfini doyasıya çıkaran minikler sanatsal becerilerini geliştirirken akran grupları ile sosyalleşme imkanı da yakaladı. Etkinlikte hazırlanan eşyalar çocukların hayal dünyasının bir yansıması oldu ve katılımcıların keyifli anlar yaşamasını sağladı. Tatillerinde eğlenirken zamanını da verimli geçiren çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Çocuklarımız İçin Etkinliklerimiz Artarak Devam Edecek

Umut Atölye’de çocukları ziyaret eden Başkan Mustafa Geyikçi, bu üretme sürecine dahil olarak aktivitelerine katıldı. Çocuklarla birlikte zaman geçirmenin önemini vurgulayan Başkan Geyikçi, "Yavrularımızın yüzünde gülümseme oluşturmak bizim için çok kıymetli, onların mutluluğu ve enerjisi bizim umudumuz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızın kendilerini geliştirebildikleri, eğlenirken öğrenebildikleri bir alan oluşturmak bizim görevimiz. Bu doğrultuda faaliyete geçirdiğimiz Umut Atölye’mizde evlatlarımızı böyle mutlu görmek çok kıymetli. İlçemizde evlatlarımızın hem huzur ve mutlulukla yaşamalarını hem de hayatın her alanında başarılı olabilmelerini istiyoruz. Bunun için de Finike Belediyesi olarak çocuklarımızı her geçen gün daha da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.