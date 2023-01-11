Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, fındıkta kültürel uygulamaların, zararlılarla mücadelenin bilinçsizliği ve fındık bahçelerinin yaşlı olmasının verim ve kaliteyi düşürdüğünü belirtti.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, fındıkta kültürel uygulamaların, zararlılarla mücadelenin bilinçsizliği ve fındık bahçelerinin yaşlı olmasının verim ve kaliteyi düşürdüğünü belirtti.

Fındıkta verim ve kalitenin düşme nedenleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Giresun Üniversitesi Fındık İhtisas Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Turan, “Özellikle son yıllarda Giresun’da diğer komşu illere göre fındık rekoltesinin giderek düştüğü görülmektedir. Bunun birçok nedeni vardır. Ancak en önemlisi fındık bahçelerinin yaşlanmış olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde ve değerlendirilmelerde görülmüştür ki diğer illere fındık dağılımı Giresun’dan olmuştur. Bu nedenle diğer illere göre en yaşlı fındık ağaçları Giresun’dadır. Diğer illerdeki fındık bahçeleri Giresun’a göre daha gençtir. Giresun’da ekonomik ömrünü tamamlamış yaşlı fındık bahçelerinin yanı sıra kültürel uygulamalar dediğimiz bakım ve zararlılarla mücadele konusunda da üreticilerimiz çok bilinçli değildir. Bu nedenle verim düşüklüğü görülüyor” diye konuştu.

"Toprak analizi yapılmadan gübreleme yapılmamalı"

Üreticileri toprak analizi konusunda uyaran Doç. Dr. Turan, “Özellikle çiftçilerimiz toprak analizi yapmadan gübreleme yapmamalıdır ya da tekniğe uygun gübreleme yapmalıdır. Mesela azotlu gübreyi torağa karıştırmak gerekiyor. Kireç uygulamasında da toprağın yüzeyine serpilmemelidir. Bu yönüyle uygulamada yanlışlıklar var. Diğer yönüyle zararlılar konusunda da çiftçilerimizin yeterince bilinçli olmadığı görülüyor. Bunlar verimi ve kaliteyi etkiliyor” dedi.