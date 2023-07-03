Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2023 mahsulü tahmini fındık rekoltesinin sayımına başlanılan çotanak sayımı ile netlik kazanacağını ifade etti.

Karan, Giresun’da 2023 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmasına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinesi’nde oluşturulan komisyon tarafından başlanıldığını bildirildi. Rekolte tespit çalışmasının 3-10 Temmuz tarihleri arasında fındık tarımı yapılan 13 ilçede sahil, orta ve yüksek kol olarak tabir edilen bölgelerde yapılacağını belirten Karan, çotanak sayımına göre yapılacak olan çalışmayla 2023 yılı fındık rekoltesinin en sağlıklı şekilde tespit edileceğini kaydetti.

Fındıkta külleme hastalığına bağlı olarak dökülme yaşandığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Karan, “Nisan ve Mayıs ayında yüksek verimli görülen fındık ne yazık ki, havaların aşırı yağışlı geçmesi ve bahçelerde oluşan küllenme hastalığına bağlı olarak kendini besleyemedi ve döküldü. Ciddi manada yaşanan dökülme fındık rekoltesini olumsuz yönde etkileyecektir. Üretimdeki rekolte kaybı yapılacak olan çotanak sayımı ile netlik kazanacaktır” dedi.