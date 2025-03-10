Fındık Araştırma Enstitüsü ve TARSİM Bölge Müdürlüğü tarafından fındıkta kış soğukları ve ilkbahar geç donları konusunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Fındık üreticilerinin karşılaştığı zorluklara çözüm arayışı çerçevesinde, TARSİM Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, Fındık Araştırma Enstitüsü Araştırma Komitesi ile "Fındıkta kış soğukları ve ilkbahar geç donları" konusunda bir toplantı gerçekleştirildi.

Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Toplantıda, kış aylarında yaşanan soğuk hava koşulları ve ilkbaharda meydana gelen geç don olaylarının fındık üretimi üzerindeki etkileri üzerine arazi gözlemleri yapıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu. TARSİM Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, fındık üreticilerinin karşılaştığı hava koşullarının üretim süreçleri üzerindeki etkileri ve saha gözlemlerini paylaştı" denildi.

Toplantının ayrıca, fındık üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekilerek, bu tür işbirliklerinin üreticilere ve sektöre katkı sağlayacağı belirtti.