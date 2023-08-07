Samsun Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri, son zamanlarda Çarşamba ilçesindeki fındık bahçelerinde artış gösteren kahverengi ve yeşil kokarcaya dikkat çekti.

Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat mühendisleri, Çarşamba ilçesinde fındık bahçelerinde yaptıkları gözlem sonucu son zamanlarda giderek artış gösteren kahverengi ve yeşil kokarcanın fındık bahçelerine zarar vermeye başladığına değindi.

“Birçok tarım ürünü potansiyel tehdit oluşturuyor”

Kahverengi ve yeşil kokarca ile mücadele kapsamında üreticilere bilgilendirmelerde bulunan ziraat mühendisleri, “Kahverengi kokarca, tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan istilacı bir böcek türüdür. Ülkemizde ilk olarak 2017 yılında varlığı tespit edilen kahverengi kokarcanın, ilçemizde bulaşık alanların belirlenmesi amacıyla 2018 yılından itibaren başlayan survey çalışmaları devam etmekte ve üreticilerimiz çıkış dönemlerinde bilgilendirilmektedir. Kahverengi kokarca, polifag bir zararlı olup bölgemizde başta fındık olmak üzere şeftali, ceviz, mısır, fasulye, çilek, domates, biber, patlıcan gibi ekonomik değeri olan birçok tarım ürününü potansiyel tehdit oluşturduğu, ürünlerde verim ve kalite kaybı riskine neden olduğu gözlemlenmiştir” bilgilerini verdi.

“Fındıkta verim ve kalite kaybına sebep oluyor”

Kahverengi kokarcanın belirtilerinden ziraat mühendisleri, “Kahverengi kokarca erginleri ve nimfleri birçok meyve ve sebzede emgi yaparak zarar yapar. Meyvelerde başlangıçta küçük nekrotik alanlar oluşturur. Esas zararı meyvelerin olgunlaşması sırasında görülmektedir. Özellikle şeftali ve nektarinde üretim dönemi boyunca yapmış olduğu zarar sonucu meyveler üzerinde kedi yüzüne benzer, meyvenin içine doğru genişleyen zedelenme-çürük benzeri doku kayıpları, fasulye, mısır, biber, domates bitki meyvelerinde de emgi yaparak şekil bozukluğu, acılaşma oluşturduğu ve yaygın olarak da fındıkta ise boş, şekilsiz ve lekeli meyve oluşumuna neden olarak verim ve kalite kaybına sebep olmakta ve iç ve dış pazar değeri için risk oluşturmaktadır" dediler.

“Bitki koruma satış bayilerinden alınmalıdır”

Kahverengi ve yeşil kokarca ile mücadele çerçevesinde üreticilerin yapması gerekenlerin altını çizen mühendisler, “Kimyasal mücadele olarak, zararlı ile mücadelede kullanılacak olan ruhsatlı bitki koruma ürünleri, il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden reçete yazdırılarak yetkilendirilmiş olan bitki koruma satış bayilerinden alınmalıdır. Üreticilerimiz, konu hakkında daha geniş bilgi almak için il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat edebilirler” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kahverengi ve yeşil kokarcanın yumurtalarının 8-10 gün içerisinde büyüyüp ergin hale gelebildiği bilgisi aktarıldı.