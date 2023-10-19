Fındıkta büyük tehdit oluşturan kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadele için Giresun Ziraat Odası’nda toplantı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Muhammet Angın, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru Kuleci, muhtarları kahverengi kokarca zararlısına karşı bilgilendirildi. Muhtarlara köylerde cami, muhtarlık ve kahvehane gibi halkın ortak kullanım alanlarına asılmak üzere afişler dağıtıldı. Kahverengi kokarcanın fındık için büyük tehdit oluşturduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Angın, “Dünyaya Çin’den yayılan ve Türkiye’de 2017 yılından beri görünmeye başlayan ve bu yıl pik yapan kahverengi kokarca fındık başta olmak üzere tarım ürünlerde büyük tehdit oluşturmaktadır. Ciddi bir fındık zararlısı olan kahverengi kokarca ile etkin bir mücadele başlattık. Bu konuda muhtarlara büyük görev düşmektedir. Giresun’da kayıtlı 80 bin fındık üreticisi bulunmaktadır. İlk etapta bunun yüzde 50’sine ulaşmayı hedefliyoruz. Kahverengi kokarcanın yurt dışından ülkemize giriş yaban uluslararası taşımacılık yapan tırlarlardan yayıldığını söyleyebiliriz. Giresun’da özellikle tır parkları çevresinde bu zararlının fazla görülmektedir. Vatandaşlar bu zararlıyı gördükleri yerde yok etmeleri gerekmektedir. Bu zararlıya karşı ruhsatlı kimyasal ilaçlar bulunmaktadır ve ilaçlar insan sağlı açısından bir risk oluşturmamaktadır” dedi.

“Kahverengi kokarca popülasyonunu en aza indirmeliyiz”

Yeni sezona kadar Giresun’da kahverengi kokarca popülasyonunu bu kış mevsiminde en aza indirmeyi hedeflediklerini belirten Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Arif Kahya da, “Yeni sezon öncesi Giresun’da kahverengi kokarca popülasyonunu en aza indirmeliyiz. Bu mücadeleyi yapmak zorundayız. Bu zararlıyı basite almayın. Fındık Giresun’un her şeyi demek. Bu basite alınacak bir konu değil. Bununla mücadele etmezsek gelecek sene daha yoğun olacak, bir sonraki sene ise daha kontrol altına alamayacağız. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Külleme hastalığı çıktığında ’yandık, bittik’ dedik. Gerekli mücadeleyi yaptık ve kayıpları en aza indirdik. Bu zararlı içinde aynısı geçerli” diye konuştu.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru Kuleci ise bir ergen kahverengi kokarcanın 250-300 adet yumurta bırakabildiğini, günde 5 ila 30 kilometre uçabildiğini, kışın kapalı alanlarda kendini hiçbir şey yemeden saklayabildiğini belirterek, nisan ayından itibaren yeniden bahçe ve bağlarda ortaya çıkmaya başlayan kahverengi kokarca ile nisan ayından temmuz ayı başına kadar mutlaka ilaçlı mücadele yapılması gerektiğini kaydetti.