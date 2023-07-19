Fındık üreticileri ile Hendek ilçesinde bir araya gelen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Üreticilerimizin beklentileri farklı fiyatlarda olmakla birlikte, her ilçenin üreticilerinin beklentileri de farklı olmasına rağmen ilçelerden gelen açıklanması istenen fındık fiyatının ortalaması 100 lira olması yönündedir. Sakaryalı fındık üreticilerinin 2023 yılı fındık müdahale alım fiyatı olarak TMO’nun açıklamasını istedikleri ortalama fındık fiyatı 100 liradır"

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı Hendek’te düzenlendi. Hendek Ziraat Odası Başkanı Hayri Duran’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, fındık fiyatlarının ortalama 100 lira olması yönünde görüş birliğine varıldı. Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, "Fındık üreticilerimiz, fındık ürününün yurt dışına ihraç ettiğimiz bir ürün olması sebebiyle, dolar kuru dikkate alınarak, diğer taraftan üretim maliyetinde ki artışlar ve ülkede ki enflasyon ile hayatî ihtiyaçlarını karşılayacak kazanç dikkate alınarak, müdahale alım fiyatının tespit edilmesini istemişlerdir. Yapılan görüşmeler sonrasında fındık üretimi yapılan ilçelerin ziraat odaları üreticilerin bekledikleri ortalama fındık fiyatını tespit etmişler ve bugün Hendek Ziraat Odasında yaptığımız İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına sunmuşlardır. Üreticilerimizin beklentileri farklı fiyatlarda olmakla birlikte, her ilçenin üreticilerinin beklentileri de farklı olmasına rağmen ilçelerden gelen açıklanması istenen fındık fiyatının ortalaması 100 lira olması yönündedir. Sakaryalı fındık üreticilerinin 2023 yılı fındık müdahale alım fiyatı olarak TMO’nun açıklamasını istedikleri ortalama fındık fiyatı 100 liradır" dedi.

"Hasat döneminde fiyatların revize edilmesini talep ediyoruz"

TMO’dan beklentilerini açıklayan Bayraktar, "Dolar kurundaki artış ve enflasyondaki artış dikkate alınarak, hasat döneminde fiyatların revize edilmesini talep ediyoruz. TMO tarafından açıklanacak 2023 yılı müdahale alım fiyatı kadar alım şartları ve kriterleri de çiftçi lehine piyasa fiyatı ve piyasa düzeni oluşması adına son derece önemlidir. TMO’nun bu yıl müdahale alımı sırasında Karasu, Kocaali, Akyazı, Hendek, Ferizli, Erenler, Adapazarı ilçelerinde alım noktaları oluşturarak günlük ve toplam alım miktarlarıyla piyasaya etki edecek alım politikası uygulamasını beklemekteyiz. Toprak Mahsulleri Ofisi bu yıl, geçen yıl değiştirerek uygulamaya koyduğu üretici lehine alımları kolaylaştıran kriterleri bu yıl da devam ettirmelidir. Bu yıl da TMO dan beklediğimiz alım kriterleri ise rutubet oranı yüzde 6,5’e kadar, sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, ilçelerin rekoltelerine göre tespit edilen dekar başı verimlilik rakamlarına göre uygulanan alım kotaları yüzde 50 oranında artırılarak belirlenmeli ve randevu verilmelidir. 2023 yılı fındık hasadının ülkemiz ve üreticilerimiz için kazançlı ve bereketli olmasını dileriz" diye konuştu.